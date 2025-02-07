Мастерские магии: чем заняться на фестивале "Китайский Новый год в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Жители и гости столицы смогут прикоснуться к культуре Китая, посетив фестиваль "Китайский Новый год в Москве", который проходит в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Горожане могут посетить бесплатные мастер-классы. В 12:00 7 февраля на Тверском бульваре можно будет научиться писать картины в стиле гохуа, используя лишь тушь, минеральные или водяные краски, а также бумагу или шелк. 9 февраля с 19:00 здесь заработает художественная мастерская "Китайский дом", где расскажут о символике сливы, ведь именно ее цветение в Поднебесной ознаменует наступление нового года.



С 15:00 по будням на Тверском бульваре любой желающий сможет создать традиционный китайский веер, а в 17:00 горожанам помогут освоить искусство плетения талисманов в духе фэншуй в виде узелков с монетами. В будние дни с 18:00 здесь пройдут мастер-классы по изготовлению красных фонариков из бумаги.

Между Манежной площадью и площадью Революции работает шале "Китайские традиции" и "Игротека". 7-го числа с 12:00 до 12:45 можно будет создать красные конверты хунбао, с 13:00 научат делать хлопушки, в 14:00 – предложат создать барабан-погремушку, а в 15:00 – праздничный красный фонарик.

8 февраля в шале "Китайские традиции" можно будет посетить дегустацию редких сортов чая, а с 19:00 узнать больше о символах года Змеи. В 15:00 9 февраля здесь проведут мастер-класс по созданию подсвечника в китайском стиле.

Кроме того, в "Игротеке" 7 февраля с 12:00 до 16:00 научат играть в древнюю стратегическую игру, которой уже более 4 тысяч лет, с 12:00 8 февраля проведут занятия по игре в вэйци, а в 16:00 раскроют секреты китайских шахмат.

Китайский Новый год может послужить и поводом для знакомства с китайской кухней. В состав большинства традиционных для КНР блюд входят привычные россиянам продукты, которые можно приобрести на столичных ярмарках выходного дня. Во многих рецептах используются кинза, имбирь и чеснок, а также черемша, шпинат, зеленый лук и лук-порей, картофель, капуста, сладкий и острый перец.

