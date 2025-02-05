05 февраля, 17:24Город
Москвичам рассказали, как работают кормушки с "фейсконтролем"
Зверю нужно открыть крышку домика и подтянуться на задних лапках, чтобы заполучить корм. По такому принципу беличьим кафе защищают угощение от голубей, которые не смогут дотянуться до лакомства, потеряют к нему интерес и улетят, пояснили в департаменте.
Ранее стало известно, что у лисиц, зайцев, бобров и белок "Лосиного острова" в феврале начнется брачный период.
Гон млекопитающих начинается в конце зимы, потому что потомство, которое было зачато в этот период, рождается в самый подходящий сезон – весной. В это время года обычно животным доступно много разнообразной еды.
Новый номер появился у столичного контакт-центра ветеринарной службы