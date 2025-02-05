Москвичам рассказали, как работают кормушки с "фейсконтролем"

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Кормушки с особым пропускным режимом, или "фейсконтролем", разработаны для того, чтобы угощения из них могли получать только определенные животные. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Зверю нужно открыть крышку домика и подтянуться на задних лапках, чтобы заполучить корм. По такому принципу беличьим кафе защищают угощение от голубей, которые не смогут дотянуться до лакомства, потеряют к нему интерес и улетят, пояснили в департаменте.

Ранее стало известно, что у лисиц, зайцев, бобров и белок "Лосиного острова" в феврале начнется брачный период.

Гон млекопитающих начинается в конце зимы, потому что потомство, которое было зачато в этот период, рождается в самый подходящий сезон – весной. В это время года обычно животным доступно много разнообразной еды.