В Подмосковье спасли провалившуюся под лед собаку

Фото: телеграм-канал ГКУ МО "Мособлпожспас"

Сотрудники Мособлпожспаса в Можайском городском округе Подмосковья помогли собаке, которая провалилась под лед. Об этом пресс-служба организации сообщила в телеграм-канале.

По информации госучреждения, в экстренные службы обратился неравнодушный житель деревни Ченцово. Пока на место ехали спасатели, мужчина с помощью подручных средств подцепил собаку за ошейник и вытянул на берег. Прибывшие спасатели погрузили животное на носилки и отнесли отогреться в гараж к местному жителю, который решился приютить у себя пса, пока не найдется хозяин.

"Оказавшись у теплой батареи под покрывалом, песель сразу стал приходить в себя, чем порадовал своих спасителей", – отметили в Мособлпожспасе.

Ранее в Талдомском городском округе спасли беременную лосиху, провалившуюся под лед. Она переходила замерзший полноводный ручей, но лед не выдержал веса лосихи, и та оказалась в воде. Животное заметили местные жители и вызвали спасателей. Прибывшие специалисты накинули на шею лосихи трос и вытащили животное на берег.