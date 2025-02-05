Брачный период у животных в "Лосином острове" начнется в феврале

Фото: телеграм-канал Нацпарк "Лосиный остров"

Брачный период у лисиц, зайцев, бобров и белок "Лосиного острова" начнется в феврале. Об этом сообщили в телеграм-канале национального парка.

В парке объяснили, что гон млекопитающих начинается в конце зимы, потому что потомство, которое было зачато в этот период, рождается в самый подходящий сезон – весной. В это время года обычно животным доступно много разнообразной еды.

"Уже сейчас обитатели "Лосиного острова" в активном поиске пары", – добавили в нацпарке.

В то же время мелкие грызуны, вроде ласок, полевок обычных, полевых мышей, начнут искать пару только в марте или апреле.

Между тем москвичей призвали не выпускать красноухих черепах на волю, так как они могут начать поедать местных обитателей городских водоемов. В столичных прудах обитают беспозвоночные, лягушки, птенцы водоплавающих птиц, рыбы и их икра, ужи, уничтожая которых экзотические пресмыкающиеся вытесняют своего болотного сородича и нарушают исторически сложившуюся экосистему.