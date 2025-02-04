Культурные площадки Москвы подготовили мероприятия ко Дню российской науки

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Музеи, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили мастер-классы, викторины и кинопоказы, приуроченные ко Дню российской науки. Программа начнется 6 февраля, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

8–9 февраля в парке "Зарядье" состоится фестиваль "Громкий голос российской науки". Местом его проведения станет научно-познавательный центр "Заповедное посольство". Гости смогут увидеть интерактивное шоу и проверить свойства азота. Кроме того, для жителей и гостей столицы будет организована научная викторина, победителям которой вручат полезные призы от Российского научного фонда.

Вместе с тем в рамках мероприятий в лектории посетителям расскажут о поиске и создании новых материалов, мире животных, а также о научных открытиях в области квантовых технологий.

На фестивале выступят ведущие специалисты из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.

Планируется, что в рамках этих встреч будут обсуждаться вопросы использования искусственного интеллекта и изучения Северного полюса. Гостям расскажут о влиянии разных факторов на формирование экосистем и предложат попробовать себя в роли ветеринарного врача, а также поработать с микроскопом.

В ходе практических занятий присутствующие смогут провести биологические исследования, научатся определять составы привычных продуктов и выбирать безопасные бытовые средства. В общей сложности эксперты запланировали 40 мастер-классов.

Кроме того, свыше 10 мероприятий пройдет в музее "Атом" на ВДНХ. Для гостей там организуют экскурсии, встречи со специалистами и познавательные занятия.

8 февраля посетители попробуют себя в роли инженеров, сыграют в настольную игру, познакомятся с устройством и работой атомной электростанции. Также там пройдет викторина "Опытным путем", участникам которой предстоит заполнить тест-анкеты. Трое игроков, которым удастся набрать больше всего очков, получат памятные призы.

Вместе с тем 8 февраля в центре "Космонавтика и авиация" гостям расскажут о составе топлива для ракет и защите космических аппаратов от солнечного излучения, а также опишут систему охлаждения станций и познакомят с тем, как химия может облегчить быт на орбите.

Также в программе центра современных технологий "Музей "Биотех" состоятся показы документальных фильмов и мастер-класс "Искусство в чашке Петри". Слушателям предстоит узнать о роли микроорганизмов в исследованиях и искусстве, а также об истории био-арта и создании необычных картин в чашках Петри.

6 и 7 февраля в библиотеке № 82 пройдут занятия, в рамках которых гостям расскажут об эволюции источников энергии в истории человечества. Вместе с тем 6 февраля в Центральной детской библиотеке № 14 состоится викторина о математике, физике и программировании. Участникам предстоит вспомнить выдающихся ученых и ответить на вопросы по этим предметам.

В период с 6 по 27 февраля в культурном центре "Меридиан" также можно будет посетить выставку "История магнитной стрелки". На ней посетители смогут увидеть свыше 100 различных русских магнитных компасов, а также экспонаты из коллекции основателя первого в России Музея магнитных компасов Михаила Иванова. На выставке покажут приборы, которые производились в России в XIX и XX веках.

Специальную программу подготовил и Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева. 8 февраля мероприятия состоятся сразу на трех площадках музея. Посетить их можно будет на Малой Грузинской улице, а также в павильонах ВДНХ № 31 "Геология" и № 28 "Пчеловодство". Там гостей будут ждать экскурсии, лекции и занятия с химическими опытами.

В тот же день в Государственном Дарвиновском музее будут организованы встречи с экспертами, интерактивные игры и мастер-классы, в рамках которых посетители смогут многое узнать о динозаврах.

Кроме того, фестиваль, посвященный Дню российской науки, пройдет в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. На площадке пройдут лекции про физику и космос, а также интерактивные шоу с проведением опытов: преподаватели с юными гостями смогут создать пенный вулкан и цветок из хрусталя, а также увидеть, как добыть безопасный огонь.