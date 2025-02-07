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07 февраля, 06:30

Город

Житель столицы поделился видео с площадки "Зимы в Москве" в центре города

Житель столицы поделился видео с площадки "Зимы в Москве" в центре города

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, один из жителей столицы поделился кадрами, снятыми по время катания на карусели на площадке "Зимы в Москве".

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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