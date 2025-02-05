Выставка дизайнерских елей открылась в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Выставка дизайнерских елей, посвященная китайскому Новому году, появилась на площади у ЦУМа. Фестиваль проходит в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участниками экспозиции стали отечественные бренды. Дизайнеры превратили новогодние деревья в арт-объекты.

Например, одна из елок украшена элементами, посвященными китайской мифологии. Луна символизирует лунный Новый год, а фигурки зайцев напоминают о восточной легенде, согласно которой зайцы на Луне готовят клейкий рис. Арка на новогоднем дереве символизирует переход от прошлого к будущему, а завернутые в красную ткань подарки олицетворяют благосостояние.

Другая команда сделала елку-аффирмацию на предстоящий год. Красный цвет является символом счастья и удачи, а также частью фирменной палитры бренда. Украшающие елку узлы напоминают о китайской традиции, согласно которой размер узла зависит от важности события.

Еще одна елка привлекает внимание горожан и туристов переливающимся материалом, а белые шары отсылают к традиционным китайским фонарям.

Другой бренд украсил ель в стиле китайских легенд. Согласно преданию, красный цвет отпугивает чудовище Нянь, а фонарики ассоциируются с фестивалем, где люди загадывают желания. Композиция дополняется красными бантами.

На еще одной елке висят игрушки в виде графических символов и знаковых аватаров бренда. Такой дизайн отражает ключевые элементы стиля компании: земля, космонавт и бак остаются узнаваемыми на протяжении нескольких лет.

Еще один отечественный бренд создал ель – предвестницу весны. Она украшена розовыми цветами, которые используются в китайском декоре. Помимо цветов, на дереве висят помпоны, отсылающие к одной из коллекций команды.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" проходит с 28 января по 9 февраля. Все площадки можно найти в приложении "Московский транспорт".

Москвичей также пригласили попробовать блюда китайской кухни. Например, на площади Революции можно продегустировать цзяоцзы с начинкой из курицы, свинины или креветок. Кроме того, там можно отведать креветочные чипсы, кольца кальмара с соусом тан цу юйпянь и другое.