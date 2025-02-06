Контрастная температура ожидается в столице в выходные

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Малооблачная погода с контрастной температурой ожидается в Московском регионе в выходные, 8 и 9 февраля, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его данным, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, а в дневные – установятся на нулевой отметке.

Кроме того, с пятницы, 7 февраля, в столичном регионе наступит период с большим количеством солнца, отмечает Шувалов. Атмосферное давление придет в пиковое состояние 8-го числа со значением от 775 до 778 миллиметров ртутного столба.

"Очень высокое давление, на грани рекордов. И, конечно же, ни о каких осадках даже речи быть не может", – цитирует синоптика RT.

Он подчеркнул, что жители региона могут не увидеть осадков вплоть до 13 или 14 февраля. В связи с этим на автодорогах не ожидается гололед.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупреждала, что 7 февраля в Москве может установиться новый суточный рекорд атмосферного давления, обновив максимальный показатель 2012 года в 773 миллиметра ртутного столба.

