Собянин: столичный проект "Давай ДруЖИТЬ!" 3,5 года помогает исполнять желания детей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичный проект "Давай ДруЖИТЬ!" уже 3,5 года помогает исполнять желания детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он рассказал, что воспитаннице семейного центра Алле подарили возможность побывать в мастерской по созданию одежды. Она не только пообщалась с модельером, но и сшила юбку под его руководством.



Девочку Полину, которая увлекается журналистикой, пригласили на экскурсию в телецентр. Она познакомилась с работой телевизионщиков и узнала все этапы подготовки передач.



Юная любительница футбола Анна встретилась со своим кумиром из ЦСКА Игорем Акинфеевым. Она увидела тренировочную базу клуба и даже поиграла на одном поле с профессионалами.



Собянин рассказал, что только за этот год участники смогли попробовать себя в мультипликации и ювелирном деле, катались на коньках с олимпийскими чемпионами, побывали на съемочной площадке, встретились с космонавтом и шеф-поварами.

В январе социальному проекту "Давай ДруЖИТЬ!" исполнилось три года. Как отметил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, к проекту присоединяется все больше людей. Воплотить свои мечты в жизнь смогли более 185 ребят.

В 2023-м подростки ездили на экскурсии по московским предприятиям, участвовали в тренировках с профессиональными спортсменами, общались с известными артистами. В течение 2023 года в различных мероприятиях приняли участие около 430 ребят, а за время проведения проекта — более тысячи.