Социальному проекту "Давай дружить!" исполнилось три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Социальный проект "Давай дружить!" уже три года исполняет мечты детей-сирот, детей с особенностями развития и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщатся, что за время существования проекта дети исполнили свои желания и встретились со спасателями, космонавтами, автомеханиками, художниками, футболистами, а также осваивали новые профессии с парикмахерами, визажистами, поварами, фотографами и музыкантами.

Как отметил руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, к проекту "Давай дружить" присоединяется все больше людей. Воплотить свои мечты в жизнь смогли уже более 185 ребят.

"Их желания разнообразны: кто-то мечтает поплавать с дельфином, а кто-то сходить на экскурсию. Любой желающий может присоединиться к проекту и сделать мир лучше для одного маленького человека", – подчеркнула Стружак.

В 2023-м подростки ездили на экскурсии по московским предприятиям, участвовали в тренировках с профессиональными спортсменами, общались с известными артистами. В течение 2023 года в различных мероприятиях приняли участие около 430 ребят, а за время проведения проекта — более тысячи.

Ранее сообщалось, что Участники акции "Исполни желание" преподнесли подарки детям с инвалидностью, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями. Для участия в акции с начала декабря было передано 105 писем детей, а за все время проведения акции ребята получили уже более 1300 подарков.