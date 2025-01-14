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14 января, 10:45

Общество

В Москве исполнили 220 желаний детей в рамках проекта "Давай ДруЖИТЬ!"

В Москве исполнили 220 желаний детей в рамках проекта "Давай ДруЖИТЬ!"

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Организаторы и участники проекта "Давай ДруЖИТЬ!" помогли воплотить 220 мечт юных москвичей. Программа, успешно реализуемая уже 4,5 года, объединяет волонтеров, среди которых известные личности и предприниматели. Они помогают детям-сиротам и ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Проект не только исполняет желания, но и помогает детям находить друзей и наставников. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отметила, что инициатива способствует созданию благоприятной среды, в которой дети обретают семьи или поддержку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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