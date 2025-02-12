Москва 24 предложила зрителям присылать снимки столицы в рубрику "Фотопоток". Там каждый день показывают кадры ярких моментов и необычных деталей. Чтобы поделиться фото, необходимо перейти по QR-коду и загрузить изображение в чат-бот телеграм-канала "Москва 24".

Подборку фотографий будут показывать с понедельника по четверг, а по пятницам будут выбирать победителя, которому вручат подарок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.