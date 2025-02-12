Облачная погода без осадков ожидается в Москве 12 февраля

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в среду, 12 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов мороза, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов мороза.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 8 градусов, по области – до минус 11 градусов.

Столбик термометра в ночное время суток может опуститься до минус 12 градусов на этой неделе в столице. Днем ожидается небольшое похолодание – от минус 2 до 5 градусов. При этом существенных осадков в городе не прогнозируется.

Похолодание придет в Московский регион на православный праздник Сретение Господне, который отмечается 15 февраля. До конца второй декады месяца умеренный мороз сохранится.