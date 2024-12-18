Фото: Photo by Andy Kropa/Invision/AP

Певица Кэти Перри заявила, что занимается плаванием и танцами для похудения на фоне слухов о приеме средства от сахарного диабета "Оземпик", который также употребляют для продления чувства голода и замедления процесса перехода пищи из желудка. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Артистка во время съемок концерта на телеканале ITV рассказала, что в интернете обсуждают ее бицепсы, а после призналась, что ей не очень нравится заниматься в спортзале. Певица считает, что ее бицепсы стали более рельефными благодаря регулярным занятиям в бассейне.

Ранее департамент окружающей среды испанских Балеарских островов проводил расследование в отношении певицы. Причиной стало возможное нанесение ущерба окружающей среде заповедных дюн С'Эспальмадора.

В июле певица опубликовала сингл Lifetimes и клип к нему, где есть кадры дюн. При этом в департаменте отметили, что клип снят без соответствующего разрешения.