Арнольд Шварценеггер поседел, чтобы сыграть в фильме "Человек с мешком"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Arnold Schwarzenegger

Актер и политик Арнольд Шварценеггер поседел ради съемок в картине "Человек с мешком", передает People.

77-летний актер сыграет Санта Клауса. В Сети появился первый кадр, сделанный на съемочной площадке семейной комедии. На нем Шварценеггер с белыми волосами и белой бородой стоит рядом с партнером по фильму Аланом Ричсоном.

Режиссером рождественской комедии от Amazon MGM Studios выступает Адам Шенкман. По сюжету фильма Санта обращается за помощью к одному из "непослушных детей", чтобы тот помог ему вернуть украденный мешок с подарками.

Недавно у Шварценеггера родился внук Форд. Об этом сообщила дочь Шварценеггера Кэтрин и актер Крис Пратт. У супругов уже есть две общие дочери: четырехлетняя Лайла и двухлетняя Элоиз. Однако сам Шварценеггер ранее говорил, что он не очень обрадовался желанию дочери связать жизнь с актером из-за примеров с частыми их изменами. Но он не стал препятствовать свадьбе.