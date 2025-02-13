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13 февраля, 13:43

Политика

ВСУ за время боев на курском направлении потеряли свыше 60 тыс человек

Фото: 123RF/zabelin

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили уже более 60 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что всего за время боевых действий в Курской области противник потерял свыше 60 210 военнослужащих.

Также ВСУ потеряли 363 танка, 263 боевые машины пехоты, 1 867 боевых бронированных машин и другую технику. В том числе 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня и 20 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

При этом за сутки потери противника составили более 270 военнослужащих.

7 февраля российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. В результате действий группировки "Север" удалось обнаружить противника, были отражены все атаки.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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