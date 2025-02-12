ВС РФ за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России за сутки отразили три украинских контратаки на курском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение двум танковым, тяжелой механизированной, пяти механизированным, трем десантно-штурмовым, штурмовой бригадам, бригадам морской и территориальной обороны, а также трем штурмовым полкам ВСУ в районах Гоголевки, Гуева, Заолешенки, Казачьей Локни, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Никольского, Олешни, Рубанщины, Свердликова и Суджи.

7 февраля ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. В результате действий группировки "Север" удалось обнаружить противника. Российские подразделения отразили все атаки.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, ВСУ за все время боев на курском направлении потеряли 59 тысяч военнослужащих. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал работу ВС РФ в курском приграничье героической.

