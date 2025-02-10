10 февраля, 14:09Политика
ВСУ потеряли более 59 тысяч военнослужащих в Курской области
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превысили 59 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали в оборонном ведомстве, за время боевых действий на курском направлении противник также потерял 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США.
Кроме того, ВСУ потеряли 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 6 РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, добавили в Минобороны.
Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал, что большинство украинских формирований, которые в августе 2024 года проникли в Курскую область, уже уничтожены.
По его словам, ВСУ понесли большие потери и приняли решение вывести из региона часть своих спецподразделений. В Курской области остались только формирования, состоящие из мобилизованных.
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