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Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превысили 59 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в оборонном ведомстве, за время боевых действий на курском направлении противник также потерял 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США.

Кроме того, ВСУ потеряли 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 6 РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, добавили в Минобороны.

Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал, что большинство украинских формирований, которые в августе 2024 года проникли в Курскую область, уже уничтожены.

По его словам, ВСУ понесли большие потери и приняли решение вывести из региона часть своих спецподразделений. В Курской области остались только формирования, состоящие из мобилизованных.