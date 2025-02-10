Несколько домов повреждены в Рыльске Курской области при обстреле ВСУ

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Несколько частных домов были повреждены в результате обстрела со стороны украинских военных города Рыльска, который расположен в Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

На улице 2-й Садовой в пяти частных домах частично разрушены теплица и сарай, повреждены окна зданий и стекла в гараже, а также деформированы заборы. На улице Первопроходцев, по словам врио главы Курской области, в ряде домов пробита кровля, окна и двери, а также частично уничтожены сарай и забор.

Он уточнил, что никто в результате произошедшего не пострадал. Коммунальные объекты функционируют в штатном режиме. По требованию Хинштейна на место происшествия выехал глава Рыльского района. Там же работает комиссия для оценки разрушений и оказания помощи жителям, добавил врио губернатора региона.

Российские военные 6 февраля отбили все контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька в Курской области. По данным Минобороны РФ, украинские военные задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Населенные пункты находятся под контролем российских войск, уточнили в ведомстве.

Владимир Путин ранее оценил действия ряда подразделений ВС РФ как "крутые, грамотные, дерзкие". В частности, такой оценки президента удостоились морпехи-дальневосточники. Президент уверен, что все бойцы в Курской области будут отмечены соответствующим образом.

