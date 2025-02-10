ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) в рамках спецоперации на Украине в течение прошедших суток поразили инфраструктуру военных аэродромов украинской армии. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Удары по целям наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российских военных. В этих целях также использовались ударные беспилотники.

В общей сложности поражение удалось нанести инфраструктуре аэродромов и скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшимся на территории 142 районов.

Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал, что большинство украинских формирований, которые в августе прошлого года проникли в Курскую область, уничтожены.

По его словам, ВСУ понесли большие потери, поэтому приняли решение вывести из региона часть своих спецподразделений. На данный момент в Курской области остались только формирования, состоящие из мобилизованных.