10 февраля, 13:02Политика
ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России (ВС РФ) в рамках спецоперации на Украине в течение прошедших суток поразили инфраструктуру военных аэродромов украинской армии. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Удары по целям наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российских военных. В этих целях также использовались ударные беспилотники.
В общей сложности поражение удалось нанести инфраструктуре аэродромов и скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшимся на территории 142 районов.
Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал, что большинство украинских формирований, которые в августе прошлого года проникли в Курскую область, уничтожены.
По его словам, ВСУ понесли большие потери, поэтому приняли решение вывести из региона часть своих спецподразделений. На данный момент в Курской области остались только формирования, состоящие из мобилизованных.
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