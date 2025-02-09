Российские ПВО уничтожили 3 БПЛА над Черным морем и Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили 3 украинских БПЛА над Черным морем и Крымом, сообщает Минобороны РФ.

Два дрона были сбиты над акваторией Черного моря, а еще один над территорией Республики Крым.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Белгородской области. Так, в селе Белянка Шебекинского округа БПЛА атаковал движущийся автомобиль – был ранен мужчина. Другой удар пришелся по поселку Уразово. Там оказались повреждены две машины и торговый объект.

