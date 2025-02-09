Украинские беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские беспилотники атаковали два населенных пункта Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", – говорится в его публикации.

Также противник совершил удар по поселку Уразово. Там из-за взрыва FPV-дрона оказались повреждены две машины и остекление объекта торговли.

Ранее многоквартирные дома были повреждены в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских БПЛА.

После этого в Первомайском районе ввели режим ЧС. Администрация организовала поквартирный обход, создан оперштаб по приему заявлений от граждан и ведется работа комиссии по оценке материального ущерба.

