Командир "Ахмата" Алаудинов заявил об уничтожении большей части военных ВСУ под Курском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Большинство украинских формирований, которые в августе прошлого года проникли в Курскую область, были уничтожены. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери, поэтому они приняли решение вывести из региона часть своих спецподразделений. На данный момент, как он утверждает, те, кто остался в Курской области, – формирования, состоящие из мобилизованных.

"Тем не менее периодически мы фиксируем появление у нас и других подразделений ВСУ, и специальных подразделений. В том числе и иностранный легион. Периодически мы с ними сталкиваемся, уничтожаем их", – заключил Алаудинов.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, ВСУ за все время боев на курском направлении потеряли 58 550 военных и 350 танков. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал работу ВС РФ в курском приграничье героической. По его словам, российские военные не жалеют себя и заслуживают самой высокой оценки.

