Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

ВСУ за все время боев на курском направлении потеряли 58 550 военных, сообщает Минобороны России.

Более того, украинские формирования лишились 350 танков, 254 БМП, 201 бронетранспортера, 1 810 боевых бронированных машин, 1 864 автомобилей, 418 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, включая 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства, 18 пусковых установок ЗРК, восьми транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 5 РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из которых 18 инженерных машин разграждения, установки разминирования УР-77, мостоукладчика, а также девяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.

За сутки, по данным МО РФ, ВСУ потеряли в Курской области свыше 320 военнослужащих, три БМП, в том числе американский Bradley, четыре бронетранспорта, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО, инженерную машину разграждения Pionierpanzer 2 немецкого производства, а также три пункта управления беспилотниками.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал работу ВС РФ в курском приграничье героической. По его словам, российские военные не жалеют себя и заслуживают самой высокой оценки.