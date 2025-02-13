Российские войска за сутки поразили аэродромы и порты Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удар по украинским аэродромам, портам, цехам производства беспилотников и местам хранения ГСМ. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны РФ.

Для удара по объектам инфраструктуры ВСУ российские войска применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию. Кроме того, ВС РФ поразили скопления живой силы и техники противника в 146 районах.

В Минобороны также сообщили, что за сутки российскими средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 202 дрона самолетного типа.

Ранее российская армия нанесла групповой удар при помощи высокоточного оружия и БПЛА по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивал военно-промышленный комплекс Украины. В рамках операции было задействовано оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударные дроны.

Тем временем большинство украинских формирований, которые в августе 2024 года проникли в Курскую область, уже уничтожены. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов. По его словам, Вооруженные силы Украины понесли большие потери, поэтому приняли решение вывести из региона часть своих спецподразделений.