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12 февраля, 16:15

Общество

Аномальные морозы придут в Москву на следующей неделе

Аномальные морозы придут в Москву на следующей неделе

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Синоптики предупредили, что на следующей неделе температура в столице может опуститься до минус 15 градусов, что ниже климатической нормы на 4 градуса.

Похолодание начнется уже 13 февраля – через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет снег и сильный ветер. Днем температура составит около минус 9 градусов, а к выходным в ночные часы похолодает до минус 11–12.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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