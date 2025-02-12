Аномальные морозы придут в Москву на следующей неделе

Синоптики предупредили, что на следующей неделе температура в столице может опуститься до минус 15 градусов, что ниже климатической нормы на 4 градуса.

Похолодание начнется уже 13 февраля – через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет снег и сильный ветер. Днем температура составит около минус 9 градусов, а к выходным в ночные часы похолодает до минус 11–12.

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