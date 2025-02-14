Участники программы "Миллион призов" продолжают помогать бойцам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники городской программы лояльности "Миллион призов" продолжают активно поддерживать бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На сайте программы организован сбор средств в сотрудничестве с Народным фронтом под девизом "Все для победы!". Жители столицы могут перевести от 500 до 5 тысяч городских баллов неограниченное количество раз. Один балл при этом приравнивается к одному рублю.

Инициативу Народного фронта поддерживают жители всех российских регионов, рассказал замглавы исполкома Народного фронта Сергей Горбунов. Москвичи при этом занимают в данной работе достойное место.

"На перечисленные жителями столицы средства мы уже купили и доставили необходимые разведчикам и штурмовикам квадрокоптеры (более 50 штук), средства наблюдения (200 единиц), 1,4 тысячи теплых костюмов, 300 бронежилетов, семь снегоболотоходов. Закупка продолжается", – добавил Горбунов.

Чтобы принять участие в акции, нужно авторизоваться на сайте проекта "Миллион призов" с помощью учетной записи на портале mos.ru, после чего перейти в раздел "Поощрения". Там нужно выбрать вкладку "Благотворительность", нажать на карточку "Народный фронт. Все для победы!" и указать сумму перевода.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч москвичей передали подарки для детей и бойцов спецоперации через "Домики добра". Они работают на площадках проекта "Зима в Москве".

Кроме того, владельцы столичных магазинов продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области и бойцов СВО, многие из них делают это уже не в первый раз. Предприниматели предоставляют не только продукты длительного хранения, такие как крупы, сахар и консервы, но также закупают детское питание, воду и одноразовую посуду.