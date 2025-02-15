Пожар произошел на предприятии в Калужской области при атаке БПЛА

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Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе Калужской области при атаке беспилотников. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.

В результате падения дрона загорелось одно из строений предприятия. На место уже прибыли спасатели и оперативная группа. Предварительно, никто не пострадал.

Этой ночью средства ПВО также успешно отразили атаку БПЛА в Ростовской области. Дроны противника были уничтожены над Ростовом, Чертковском и Шолоховском районами.

Ранее украинские военные нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС). В результате обстрела оказалось критически повреждено энергетическое оборудование.