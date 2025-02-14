ВС РФ уничтожили четыре пункта управления беспилотниками ВСУ за сутки

Фото: министерство обороны РФ

Бойцы группировки "Восток" ВС РФ уничтожили за сутки четыре украинских пункта управления БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

Помимо этого, артиллеристы поразили опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении. В результате ударов также были уничтожены более 10 украинских военнослужащих.

Ранее ВС РФ нанесли удар по украинским аэродромам, портам, цехам производства беспилотников и местам хранения ГСМ. Российские войска применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.

Помимо этого, ВС РФ освободили населенный пункт Водяное Второе в ДНР. По данным Минобороны России, взять село под контроль удалось подразделениям группировки войск "Центр".