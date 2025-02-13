Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Водяное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, взять село под контроль удалось подразделениям группировки войск "Центр".

В результате в зоне ответственности российской группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 510 военных и танк Leopard, а также пять боевых бронированных машин, РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии.

Российские войска 12 февраля освободили населенный пункт Ясеновое в ДНР. Противник в зоне ответственности российской группировки "Центр" потерял за сутки до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.

Кроме того, ВС РФ начали применять новые барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э" в зоне спецоперации. Снаряды успешно уничтожают огневые точки, бронетехнику и системы ПВО украинской армии. Боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э" предназначены для ликвидации целей на линии боевого соприкосновения и в тактической глубине.

