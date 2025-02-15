Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили атаку БПЛА в Ростовской области в ночь на 15 февраля. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Дроны противника были уничтожены над Ростовом, Чертковском и Шолоховском районами. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

Предыдущей ночью подразделения ПВО сбили 50 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Больше всего дронов удалось перехватить над территорией Белгородской области.

Еще два беспилотника были уничтожены до этого на территории Хвойнинского округа в Новгородской области. Целью террористической атаки была линейная производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика".