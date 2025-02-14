Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над тремя регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО за ночь сбили 50 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

41 беспилотник удалось перехватить над территорией Белгородской области. Еще 5 БПЛА сбили в Воронежской области и 4 – в Ростовской области.

Ранее воздушная цель была поражена в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Обломки упали в поле на окраине города, после чего началось возгорание сухой травы. Его удалось оперативно потушить.

Еще два беспилотника были уничтожены на территории Хвойнинского округа в Новгородской области. Целью террористической атаки была линейная производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика".