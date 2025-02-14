14 февраля, 07:29Происшествия
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над тремя регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО за ночь сбили 50 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
41 беспилотник удалось перехватить над территорией Белгородской области. Еще 5 БПЛА сбили в Воронежской области и 4 – в Ростовской области.
Ранее воздушная цель была поражена в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Обломки упали в поле на окраине города, после чего началось возгорание сухой травы. Его удалось оперативно потушить.
Еще два беспилотника были уничтожены на территории Хвойнинского округа в Новгородской области. Целью террористической атаки была линейная производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика".
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