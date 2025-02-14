Белгородские власти решили отселить жителей хутора Высокого

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Власти Белгородской области намерены отселить жителей хутора Высокого Краснояружского района, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Соответствующее решение принял оперштаб региона, уточнил он.

В январе было начато отселение жителей села Терезовка Шебекинского городского округа. Причиной для этого послужила сложная обстановка.

Проживавшие в этом населенном пункте граждане могли обратиться за необходимой информацией по предоставлению жилья в администрацию округа, министерство строительства или лично к Гладкову.

