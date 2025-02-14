14 февраля, 20:35Происшествия
Белгородские власти решили отселить жителей хутора Высокого
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Власти Белгородской области намерены отселить жителей хутора Высокого Краснояружского района, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Соответствующее решение принял оперштаб региона, уточнил он.
В январе было начато отселение жителей села Терезовка Шебекинского городского округа. Причиной для этого послужила сложная обстановка.
Проживавшие в этом населенном пункте граждане могли обратиться за необходимой информацией по предоставлению жилья в администрацию округа, министерство строительства или лично к Гладкову.