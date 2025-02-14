После сильного дождя Лос-Анджелес накрыли наводнения и оползни

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Округ Лос-Анджелес, где в январе были пожары, накрыли наводнения и оползни после ливней. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

По данным издания, в некоторых частях округа уровень воды увеличился до 120 сантиметров. Ущерб выявлен в центре, а также в районах Малибу, долине Сан-Фернандо, долине Сан-Габриэль, Вестсайде, Альтадене, Восточном Лос-Анджелесе, Юго-Восточном Лос-Анджелесе, Уиттиере и части гор Сан-Габриэль.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента число погибших достигло как минимум 27. Как отмечал бывший президент США Джо Байден, на восстановление пострадавших районов потребуются десятки миллиардов долларов.

23 января в Лос-Анджелесе начал распространяться новый лесной пожар. Возгорание вспыхнуло в районе Кастаик и распространилось на 9,4 тысячи акров (38 квадратных километров).

В свою очередь, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.

