Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 15 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода ожидается в столице в субботу, 15 февраля. Местами по городу возможны гололедица и небольшой снег, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 6 до 8 градусов мороза, по области – от 5 до 10 градусов мороза.

Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 13 градусов, а в Подмосковье – до минус 16 градусов.

Весна наступит в столице в 20-х числах марта, считают синоптики. Февраль будет самым холодным месяцем. При этом зима еще не в полной мере проявила себя, поэтому морозы ожидают москвичей в дальнейшем.

Циклон принесет в столицу небольшой снегопад в выходные дни, 15–16 февраля. По прогнозам специалистов, ночью в воскресенье температурные показатели составят минус 8–10 градусов, днем – минус 6–8.