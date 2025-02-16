Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве 16 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшим снегом прогнозируется в Москве в воскресенье, 16 февраля. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 7 до 9 градусов мороза, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов мороза.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 14 градусов, по области – до минус 17 градусов.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы. Предупреждение будет действовать в Московском регионе до 21:00 17 февраля.

Работа системы отопления была скорректирована на фоне похолодания в Москве. Специалисты повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях, в настоящее время она составляет 103–105 градусов.