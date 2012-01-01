Диетолог Будаковская назвала самые полезные для печени напитки

Особые напитки способны предотвратить заболевания печени и улучшить ее состояние. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская в программе "Доктор 24".

Овощные соки

Морковный сок – один из самых полезных напитков для печени. Он богат каротиноидами, которые содержатся в овощах желтого и оранжевого цвета, рассказала Алина Будаковская.





Алина Будаковская врач-диетолог, гастроэнтеролог Достаточно выпить 250 миллилитров напитка, то есть стакан в день, чтобы защитить печень от токсинов. Предпочтительно выбирать овощные соки, в частности свекольный.

Свекла – незаменимый продукт в рационе, особенно для печени. В овоще содержатся вещества, которые препятствуют развитию раковых заболеваний, омолаживают клетки органа и усиливают его детоксикационные свойства.

Употреблять свекольный сок в чистом виде сложно, поэтому врач советует смешивать его с другими.

Популярные напитки

Для печени полезна средне- или высокосоленая минеральная вода, особенно если в жидкости содержится гидрокарбонат кальция.





Алина Будаковская врач-диетолог, гастроэнтеролог Такой напиток уменьшает воспалительные процессы в печени и снимает напряжение в желчном пузыре. Это нормализует пищеварение и обмен веществ.

Если человек здоров, врач советует выпивать минеральную воду минимум раз в день за полчаса до еды, а при проблемах – трижды в сутки.

Также для печени полезен кофеин, который активизирует много процессов в организме. При этом задействуется не только нервная система, но и ферменты органа, что позволяет ему легче справляться с внешними нагрузками.





Алина Будаковская врач-диетолог, гастроэнтеролог Важно выбирать исключительно натуральный кофе, избегая растворимого. Достаточно двух-трех чашек в день, чтобы получить положительный эффект. Годится любой вариант напитка, но молоко в нем должно быть низкой жирности.

Что касается молока, оно тоже улучшает состояние пищеварительного органа, но необходимо обратить внимание на низкокалорийный продукт. В ином случае он негативно отразится на печени, особенно у людей с жировым гепатозом. Поэтому лучше отдать предпочтение молоку не более 2,5% жирности, а здоровым людям можно выбирать обычное.

Полезные напитки профилактируют заболевания печени, а также способны поддержать долгую ремиссию и предотвратить обострение заболеваний, заключила Будаковская.

