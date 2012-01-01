Диетолог Арзамасцев рассказал, кому нельзя есть острую пищу

Острые продукты обладают большим количеством полезных свойств, но в некоторых случаях опасны для организма. Об этом рассказал врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в программе "Доктор 24".

Полезные свойства

По словам Евгения Арзамасцева, острый перец содержит ряд полезных элементов, включая витамины А, D и E. Кроме того, он богат капсаицином, который придает продукту жгучесть. Вещество обладает антибактериальными свойствами, разрушая патогенные клетки. Это помогает уничтожать вредные микроорганизмы в кишечнике.

При этом многие уверены, что острый перец помогает снизить вес, но это не так, отметил врач.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Капсаицин способен немного ускорить кровоток и улучшить перистальтику кишечника, что незначительно повышает метаболизм. Однако эти изменения малозаметны, по сравнению со съеденным огурцом или кабачком, которые задействуют в организме гораздо большее количество калорий.

Имбирь тоже полезен, так как богат витаминами и содержит гингерол. Вещество помогает при укачивании и входит в состав лекарств. Врач советует употреблять продукт, особенно при беременности, если нет противопоказаний.

Еще один жгучий продукт – хрен. Он содержит синигрин, придающий остроту. Также в приправе находятся фенольные соединения, которые борются с токсинами и обладают антиоксидантной активностью.

Что касается васаби (японская разновидность хрена), то по качеству он почти не отличается от обычного, объяснил диетолог.

Также популярна в рационе горчица, которую готовят из разноцветных семян: желтых, коричневых и черных. При этом перетертая приправа имеет более высокую биодоступность витаминов, а в цельных семечках сохраняются все полезные элементы.

Воздействие на ЖКТ

Избыток острых продуктов может навредить желудку, но в некоторых странах их едят регулярно и не сталкиваются с проблемами.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если вы никогда не ели острое, начинайте постепенно, увеличивая дозировку. Однако, когда организм привык к таким продуктам с детства и нет проблем с желудком, можно продолжать их есть.

Жгучая пища способна навредить людям с заболеваниями желудка или кишечника. Поэтому она не рекомендована при гастрите в острой стадии или ремиссии, а также колите, заключил Арзамасцев.