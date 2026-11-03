Роскачество: термообработка не делает позеленевший картофель безопасным

Фото: 123RF.com/anantadhungana

Термическая обработка не делает сильно позеленевший картофель безопасным. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Специалисты предупредили, что употребление зеленого картофеля может привести к отравлению. В таком случае у человека появятся тошнота, рвота, боли в животе и диарея.

Особую опасность представляют клубни, которые сильно поменяли цвет, сморщились или покрылись множеством ростков. Зеленый оттенок возникает из-за солнечного или искусственного света. В кожуре при этом образуется хлорофилл – безвредный пигмент, но параллельно повышается содержание природных токсинов, гликоалкалоидов, прежде всего соланина и чаконина.

В Роскачестве пояснили, что растениям эти вещества помогают защищаться от внешних угроз, однако человеку в больших количествах они вредят. По цвету клубня точно определить уровень токсинов нельзя: он зависит от сорта, продолжительности освещения и условий хранения.

Небольшие зеленые пятна эксперты советуют срезать с запасом, а также удалить кожуру и глазки. Сильно позеленевшие, сморщенные или обильно проросшие клубни нужно выбрасывать целиком. Отказаться от картофеля стоит и при горьком вкусе.

"Термическая обработка не гарантирует разрушения соланина и других гликоалкалоидов, поэтому варка или жарка не делают сильно позеленевший картофель безопасным", – уточнили в Роскачестве.

Чтобы картофель дольше оставался пригодным в пищу, его хранят в сухом, прохладном и темном месте. Клубни нужно защищать не только от солнца, но и от искусственного освещения.

Ранее диетолог Сандра Моньино рассказала, что запеченный картофель, оставленный на сутки перед употреблением, может быть полезнее свежеприготовленного. Она объяснила, что после охлаждения в продукте увеличивается количество резистентного крахмала. Он не переваривается в тонком кишечнике и становится питательной средой для полезных бактерий, обитающих в толстой кишке.