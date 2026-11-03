Al: сотрудницу суши-бара в США уволили из-за украденных конфет на Хеллоуин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В американском штате Алабама сотрудницу суши-бара уволили после того, как она съела конфеты с крыльца чужого дома на Хеллоуин. Об этом сообщает Al.

Инцидент произошел в городе Хелена. На записи с дверного звонка было видно, как две взрослые женщины подошли к миске со сладостями, стоявшей без присмотра. Одна из них набрала столько конфет, сколько смогла унести. На девушке была футболка с логотипом суши-бара, в котором она работала.

Заведение опубликовало заявление и осудило поведение сотрудницы, лишающее праздника детей и остальных жителей. В ресторане пообещали разобраться с ситуацией. Позже в баре подтвердили, что женщина в фирменной футболке действительно работала там.

По словам девушки, она вернулась к дому, чтобы извиниться и отдать конфеты. Однако владелец описал ситуацию иначе: по его мнению, извинилась именно другая женщина, а не сотрудница бара.

После этого ресторан уволил девушку. В суши-баре отметили, что причиной стали не только кража сладостей, но и лживость. Там добавили, что сотрудница "солгала, зная, насколько все это важно".

Ранее бывший сотрудник стоматологической клиники в Москве украл дорогостоящую отвертку для вкручивания мини-имплантатов стоимостью 40 тысяч рублей. Пропажу единственного подобного инструмента обнаружили во время внеплановой инвентаризации в клинике на 3-й Фрунзенской улице. Главный врач обратился в полицию.

После задержания подозреваемого похищенное изъяли и вернули владельцу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража").