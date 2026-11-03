Отец Маска примерил башкирскую душегрейку во время поездки в Уфу

Фото: vk.ru/МОДА ТКО УГНТУ

Отец предпринимателя Илона Маска, южноафриканский бизнесмен Эррол Маск во время поездки в Уфу примерил душегрейку – традиционный элемент башкирского национального костюма. Об этом сообщается на канале Уфимского межвузовского кампуса в соцсети "ВКонтакте".

Визит состоялся в рамках международного форума "Российская креативная неделя – Евразия", который проходит с 2 по 4 ноября. В кампусе гостю показали лабораторию Башкирского государственного медицинского университета, где он познакомился с современными медицинскими разработками.

В лаборатории Уфимского государственного нефтяного технического университета Маску представили проекты в области робототехники, инженерных решений и креативных индустрий. Со студентами он обсудил технологии долголетия, космонавтику, искусственный интеллект, цифровизацию и личные проекты молодых исследователей. Знакомство с национальным колоритом стало частью программы визита.

Кроме того, вопросы Маску смогли задать уфимские студенты, интересующиеся технологическим предпринимательством. Аудиторию прежде всего интересовали перспективные направления науки – к ним бизнесмен отнес гравитацию и термоядерный синтез. Еще один вопрос касался качеств, необходимых предпринимателю. Здесь Маск выделил страсть и дисциплину.