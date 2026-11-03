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03 ноября, 16:12

Происшествия

Матери, случайно задавившей грудного сына под Пермью, ограничили свободу на 6 месяцев

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд в Перми дал 6 месяцев ограничения свободы женщине из Кировской области, которая насмерть задавила автомобилем своего 11-месячного сына. Об этом сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.

Инцидент произошел в августе во дворе дома в деревне Почкина. Женщина тронулась с места, не убедившись в безопасности маневра, и случайно наехала на маленького сына. Грудной ребенок умер от полученных травм.

Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Приговор еще не вступил в законную силу.

Согласно закону, ограничение свободы предусматривает для осужденного набор ограничений. В частности, ему запрещается покидать жилище в установленное время суток и выезжать за пределы города.

Ранее в Туве восьмилетняя девочка получила смертельные травмы, сорвавшись с горы во время выпаса овец вместе с отцом. По данным СК, примерно в 14:00 ребенок подошел к краю обрыва и упал вниз. Травмы оказались несовместимы с жизнью. О произошедшем правоохранители узнали из медицинского учреждения Ак-Довурака.

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