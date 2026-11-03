Третьяковская галерея открыла выставку пейзажной фотографии "Природа фотографии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Государственная Третьяковская галерея представила выставку пейзажной фотографии "Природа фотографии", объединившую около 130 произведений более 30 авторов. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Экспозиция охватывает период с конца XIX века до наших дней, многие работы демонстрируются впервые. Помимо произведений из собрания галереи, зрители увидят снимки победителей конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE, который в 2026 году отметил свое 10-летие. В России было получено около 8 000 работ.

Выставка прослеживает эволюцию интереса фотографов к русской природе – от первых опытов, ориентированных на традиции живописи, до современных художественных практик. Проект показывает, как фотография постепенно выработала собственный художественный язык и стала самостоятельным способом осмысления пейзажа.

Самые ранние произведения экспозиции – работы Евгения Вишнякова, Николая Мещерина и Игоря Грабаря. Они отражают стремление решать традиционные художественные задачи средствами нового искусства. В XX веке фотография все чаще становится пространством для эксперимента: представленные на выставке пикториализм Николая Андреева и конструктивизм Александра Родченко демонстрируют два разных подхода к изображению пейзажа. Андреев использовал мягкорисующие объективы и специальные техники печати, стремясь уйти от точной фиксации реальности, а для Родченко природный мотив становился поводом для экспериментов с композицией и ракурсом.

Экспозиция раскрывает и разнообразие современных подходов. На фотографиях архитектуры Подмосковья Вадима Ковригина природа формально остается второстепенным героем, однако нередко играет ключевую роль в кадре. Работы Анатолия Ерина, созданные во время экспедиции на Валаам, посвященной пленэрной географии Ивана Шишкина, носят характер документального исследования. Николай Кулебякин соединял панорамный видовой пейзаж с живыми натурными впечатлениями.

Отдельное место в экспозиции занимает фотография как средство фиксации художественных практик. На выставке представлены снимки перформансов группы "Коллективные действия", экспериментов с "артефактами" Франциско Инфанте и произведений лэнд-арта Николая Полисского.

Объединив произведения разных эпох и направлений, выставка показывает, что фотография на протяжении всей своей истории развивалась как в русле документального освоения реальности, так и как самостоятельное художественное высказывание.

Выставка продлится до 28 марта 2027 года в здании Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся XX Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха", его участниками стали представители 114 стран. Выставка занимает более 3 тысяч квадратных метров. Всего на экспозиции представлены свыше 400 лучших работ финалистов. Больше всего снимков пришло из Китая – 239. Из Индии поступило 158 работ, из США – 92.