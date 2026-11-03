Сервис аренды самокатов "Юрент" приостановил работу в Москве из-за погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кикшеринговый сервис "Юрент" временно остановил работу в Москве из-за погоды. Об этом ТАСС заявили в компании.

Сервис вновь начнет работать, когда погодные условия станут благоприятными и безопасными, уточнили в организации.

Кроме того, уведомление с информацией о непогоде ранее появилось в "Яндекс Go". В настоящее время самокаты в приложении доступны.

Сезон аренды самокатов и велосипедов в столице завершится, когда в городе будет стабильная минусовая температура. При появлении наледи и гололеда колеса теряют сцепление с дорогой, а тормозной путь увеличивается.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, после завершения сезона средства индивидуальной мобильности пройдут техническое обслуживание в сервисных центрах.