Юрист Толмачев перечислил нюансы покупки квартиры с помощью пожизненной ренты

В Москве увеличился спрос на пожизненную ренту: жители столицы берут на себя обязательство постоянно ухаживать за пожилыми владельцами квартир до их смерти, а взамен получают в собственность их недвижимость. Вместе с экспертом разбираемся, как заключаются подобные сделки и какие возможности и риски они предполагают.

Уход за квадратные метры

Объявления об услугах пожизненной ренты все чаще появляются в Сети на фоне роста цен на покупку и аренду квартир в Москве. Жители столицы указывают, что готовы взять на попечение пожилого человека, получив взамен право наследовать его жилье. Инициатором одного из таких предложений стала одинокая мать двоих детей: ее бабушек и дедушек уже нет в живых, поэтому она готова проявить заботу к другим.





автор объявления Обязуюсь ухаживать и быть внучкой или дочкой, убираться, стирать, готовить, вместе можем гулять, ездить в отпуск. Хороший собеседник, помогу сделать ремонт, все при встрече можно обсудить.

Среди прочих преимуществ потенциальная сиделка указала отсутствие вредных привычек, заботливость, ответственность и два высших образования. В свою очередь, и сам собственник должен соответствовать некоторым критериям: быть одиноким и не иметь прямых наследников.

Другая москвичка в объявлении пообещала не только уход, но и возможность попасть в семью. По ее словам, благодаря такой сделке любой желающий не только улучшит свое материальное положение, но и получит "достойную старость".

"Все очень индивидуально, но порядочность, комфорт и защищенность гарантирую!" – сказано в объявлении.

Заключить договор пожизненной ренты намерена и одна из столичных супружеских пар. Притом отмечается, что они рассмотрят отклики лишь от одиноких людей, поскольку хотят уделять будущему подопечному все свое время и внимание. Ежедневно муж и жена готовы помогать с домашними делами, включая покупку продуктов и лекарств, а также сопровождать в поликлинику или на прогулки. Кроме того, при необходимости семья обучит навыкам обращения с компьютером, смартфоном или другими устройствами и присмотрит за домашними животными.

Жесткая регламентация

Практика пожизненной ренты зародилась в России еще в 1990-х, однако остается распространенной до сих пор – особенно среди одиноких престарелых граждан. С ее помощью пенсионеры получают право совершать сделки с недвижимостью, которые предполагают их постоянное содержание вплоть до момента смерти, рассказал Москве 24 председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.





Александр Толмачев председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Допустим, есть молодой человек и пожилой. В заключенном между ними договоре обязательно пропишут, что первый станет собственником жилья и обязуется ежемесячно перечислять второму заранее оговоренную сумму – либо наличными, что менее надежно, либо на банковскую карточку. Также пенсионеру позволят постоянно проживать в своей квартире: его нельзя будет выселить оттуда или продать жилье, пока он там.

Во время сделки можно предусмотреть и другие договоренности, связанные с заботой за бывшим владельцем недвижимости, подчеркнул юрист. В их числе – необходимость покупки продуктов и их перечень, периодичность уборки и так далее.

Отношения, которые возникают между сторонами в таких случаях, жестко регламентируются законом. Поэтому, по словам Толмачева, при нарушении хотя бы одного из обязательств договор может быть расторгнут. Причем в первую очередь меры защиты направлены на пожилых как более уязвимую категорию лиц.

"Например, если гражданин достиг возраста 75 лет, всевозможные операции с подписанием бумаг такого рода будут обязательно идти через нотариуса и органы опеки и попечительства, которые проверят его дееспособность. Плюс по закону, если бывший собственник не получает выплаты по ренте, он может сразу написать жалобу. На нее мгновенно отреагируют и сделку прекратят. Основанием станет задержка выплат даже на один месяц", – пояснил эксперт.

Новый владелец же обретает право распоряжаться квартирой уже после смерти проживавшего там пенсионера. Вместе с тем претендовать на это помещение нельзя будет родственникам или наследникам пожилого человека, подчеркнул юрист.

В свою очередь, тот, кто платит ренту, тоже вправе контролировать соблюдение условий проживания в квартире. Поэтому, когда пенсионер нарушает порядок, через официальные органы можно поднять вопрос о недееспособности человека и отправке его на лечение, заключил Толмачев.