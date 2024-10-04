"Техно": москвичи стали чаще покупать умные гаджеты для питомцев

Москвичи стали больше тратить на умные гаджеты для питомцев. Такие данные приводят исследователи зооиндустрии за последние полгода. Наибольшей популярностью у владельцев пользуются GPS-трекеры и груминг-системы.

GPS-трекеры, например, помогают отслеживать все перемещения питомца без интернета. В них встроена универсальная сим-карта, которая отправляет данные о местоположении питомца в специальное приложение. А с помощью специальной груминг-системы, внешне похожей на пылесос, питомца можно стричь без посещения салона. В наборе пять насадок, в том числе триммер для стрижки.

Какие еще существуют девайсы, способные помочь в содержании питомца? Об этом и не только – в программе "Техно".