Новости регионов: девушка пропала в Черном море во время шторма в Сочи

В Сочи девушку затянуло в Черное море во время свидания. Пара прогуливалась у берега моря, когда шторм усилился и волны сбили их с ног. Так, девушка пропала в волнах. Ее ищут с 16 июня.

Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки выросла на 11 тысяч гектаров. По данным на 18 июня, там горит почти 160 тысяч гектаров леса. Специалистам удалось потушить 20 очагов, но космический мониторинг обнаружил еще столько же новых. В тушении задействованы более 700 человек, работает авиация, в том числе самолет-зондировщик, который вызывает искусственные осадки.

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