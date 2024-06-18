Причиной массового ДТП под Рязанью стал выезд автобуса на встречную полосу

Фото: телеграм-канал "ЧП и ДТП Рязань"

Массовое ДТП в Рязанской области произошло из-за выезда автобуса "Газель" на встречную полосу движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергея Москвина.

Утром 18 июня на трассе М5 "Урал" в Шиловском районе столкнулись четыре машины. В результате погибли восемь человек, еще 13 госпитализированы. Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних. Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев распорядился начать проверку по факту ДТП.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

