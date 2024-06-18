Уголовное дело завели после гибели 8 человек в ДТП в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Уголовное дело завели после аварии в Рязанской области, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Дело завели по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". По ее словам, сейчас следователи проводят предварительное расследование.

На месте происшествия уже находятся руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции.

Четыре автомобиля столкнулись на трассе М5 "Урал" в Шиловском районе Рязанской области утром 18 июня. В результате погибли восемь человек, а 13 пострадали. Среди получивших травмы также числятся трое несовершеннолетних.

