18 июня, 10:24Происшествия
Уголовное дело завели после гибели 8 человек в ДТП в Рязанской области
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Уголовное дело завели после аварии в Рязанской области, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Дело завели по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". По ее словам, сейчас следователи проводят предварительное расследование.
На месте происшествия уже находятся руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции.
Четыре автомобиля столкнулись на трассе М5 "Урал" в Шиловском районе Рязанской области утром 18 июня. В результате погибли восемь человек, а 13 пострадали. Среди получивших травмы также числятся трое несовершеннолетних.
Несколько автомобилей столкнулись на МСД