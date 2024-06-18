Восемь человек погибли в ДТП в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Восемь человек погибли в результате аварии в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что 18 июня на 273-м километре трассы М-5 "Урал" произошло столкновение четырех машин. В результате 21 человек пострадал. Из них, уточнили в прокуратуре, 8 человек погибли и еще 13 были доставлены в больницу с различными травмами. В число пострадавших вошли трое несовершеннолетних.

Сейчас на месте происшествия работу полиции и спецслужб координирует прокурор Шиловского района Сергей Ченкин. Также на место выехал зампрокурора по региону Екатерина Банникова. Между тем прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев распорядился начать проверку по факту ДТП.

"Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находятся на контроле в прокуратуре области", – уточнили в ведомстве.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на Северо-Восточной хорде, возле дома 16А по улице Дмитриевского. По данным Дептранса, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону пересечения с МКАД затруднено. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

До этого из-за аварии движение на МСД в сторону шоссе Энтузиастов осуществлялось по двум полосам из четырех. На трассе столкнулись два грузовых автомобиля. Одна машина опрокинулась на проезжую часть.

